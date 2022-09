FOTO - "Nu pacalesti doar senzorul centurii, ci te pacalesti pe tine". Politia Romana, avertisment dur: "Cum am putea sa va mai atragem atentia?"

Politia Romana a lansat un avertisment dur pentru soferii care pacalesc senzorul centurii de siguranta.In speranta ca vor reduce numarul de incidente tragice de pe soselele din Romania, politistii au transmis un mesaj cat se poate de direct pe pagina de Facebook a Politiei Romane."Cum am putea sa va atragem atentia? Incercam prin cuvinte, fotografii, evenimente reale, iar urmatorul material le cuprinde pe toate trei! Sa nu ne pierdem in detalii...Pentru ca in momentul de fata acest lucru nu ... citeste toata stirea