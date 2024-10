FOTO: O clujeanca cu suflet mare a reusit sa incalte sute de copii nevoiasi: ,,Impreuna cu voi, am schimbat slapii pe ghete pentru 300 de prunci!"

Rocsana Contras, cunoscuta deja pentru activitatile sale de voluntariat in zona Clujului dar si in Apuseni, a reusit sa incalte peste 300 de copilasi!Alaturi de o echipa de voluntari, Rocsana i-a vizitat pe cei mici, si le-a adus cadoul mult asteptat, o pereche de ghetute care sa le tina de cald in sezonul rece.,,Cum a fost duminica pentru noi? Ne-a prins iarasi noaptea pe drumuri! Dupa ce sambata am ajuns la 174 de copii, ieri am mers la inca 73, restul doar saptamana care vine caci din ... citește toată știrea