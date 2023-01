O adolescenta in varsta de 16 ani, din localitatea clujeana Valea Ungurasului, este cautata de politie, dupa ce a plecat de acasa si nu a revenit."La data de 31 decembrie a.c, Politia municipiului Dej a fost sesizata despre plecarea voluntara a minorei MAIER RODICA-ALEXANDRA, in varsta de 16 ani, din localitatea Valea Ungurasului, in cursul zilei de sambata, 31 decembrie, in jurul 16:00. Nu s-a intors ... citeste toata stirea