FOTO. O femeie din Cluj, data disparuta de familie. A plecat de acasa si nu s-a mai intors!

O femeie din judetul Cluj este cautata de politie dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Ilea Cornelia, in varsta de 78 de ani, a plecat in data de 12 decembrie voluntar, de la locuinta sa din localitatea Valisoara, comuna Savadisla si pana in prezent nu a mai revenit."La data de 13 decembrie a.c., politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au fost sesizati cu privire la faptul ca ILEA CORNELIA, in varsta de 78 de ani, la data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 16.00 a plecat voluntar ... citeste toata stirea