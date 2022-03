FOTO - O fetita de noua ani din Kiev, a ramas fara o mana, impuscata de rusi. In nevinovatia ei, copila "spera ca rusii nu au vrut sa o raneasca"

O fetita de noua ani a ramas fara o mana dupa un atac al fortelor armmate ruse in Kiev. In nevinovatia ei, cu tatal ucis in razboi, Sasa spera ca soldatii rusi n-ar fi vrut sa o raneasca, ci a fost o greseala.Sasa a incercat sa plece din Kiev impreuna cu parintii ei, dar cand erau pe sosea, rusii au deschis focul asupra lor, iar gloantele mitralierei au gaurit masina in care se aflau. Tatal copilei a murit, iar fetita a fost ranita grav la mana stanga. Pentru tatal sau nu s-a putut face nimic, ... citeste toata stirea