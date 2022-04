FOTO - O remorca plina cu lemne s-a rasturnat pe mijlocul strazii Oasului din Cluj-Napoca

Un accident rutier a avut loc marti, 19 aprilie, chiar la primele ore ale diminetii, pe strada Oasului din cartierul Iris, municipiul Cluj-Napoca.O remorca plina cu lemne s-a rasturnat in timpul mersului pe strada Oasului din Cluj-Napoca, soferii care au fost martorii accidentului au precizat ca accidentul s-ar fi produs in jurul orei 06:10 dimineata. In urma accidentului, traficul a fost blocat aproximativ o ora, iar circulatia tramvaielor a fost oprita complet pana la curatarea soselei."In ... citeste toata stirea