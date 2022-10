FOTO Peste 25.000 de persoane s-au distrat la prima editie "Floresti Fest" / Evenimentul s-a incheiat cu un amplu spectacol de artificii

Program reusit la prima editie "Floresti Fest", eveniment organizat de Primarie in weekend-ul 30 septembrie - 2 octombrie, in doua locatii, Parcul Poligon din Floresti si satul Luna de Sus - strada Bisericii.Primarul Florestiului, Bogdan Pivariu, se declara multumit de organizarea intregului eveniment subliniind ca isi doreste sa schimbe complet perceptia clujenilor privind calitatea evenimentelor de divertisment care au loc in comuna pe care o pastoreste."Am reusit sa aducem o parte din ... citeste toata stirea