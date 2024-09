FOTO: Pitoni, boa constrictor, testoase aligator si tarantule gigant sunt atractiile ce pot fi vazute in cadrul expozitiei din Iulius Mall Cluj pana duminica (P)

Fiecare terariu reproduce mediul de unde provin, astfel ca vei afla mai multe si despre conditiile in care acestea traiesc in salbaticie. Accesul se face pe baza de bilet, care este 25 de lei si se poate achizitiona de la Centrul Info Iulius Mall.Daca veniti in grup de peste 10 persoane, pretul unui bilet este de 15 lei, cu acces gratuit pentru insotitor. Copii cu varsta sub 3 ani au acces gratuit.In cadrul expozitiei este si un piton reticulat, care are o lungime de aproximativ patru metri ... citește toată știrea