In ultima saptamana judetul Cluj s-a aflat sub cod galben si cod portocaliu de averse torentiale. Ploile abundente din iunie au schimbat culoarea traditionalului "val" al cascadei Valul Miresei."Ploile din iunie coloreaza Valul Miresei intr-o nuanta mai rar intalnita", au transmis cei de la Salvamont Vladeasa Cluj, lasand si o imagine cu noua priveliste.Apa a devenit mult mai tulbure dupa ploile din ultima perioada.Cascada Valul Miresei se afla in apropiere de localitatea Rachitele din ... citeste toata stirea