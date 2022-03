FOTO - Podul jucariilor de plus dintre Romania si Ucraina. "Atat le-a mai ramas copiilor din Ucraina, bucuria dintr-un plus"

Podul care face legatura dintre Romania si Ucraina prin Punctul de Frontiera Sighetu Marmatiei, a devenit de curand un pod al sperantei si al zambetelor.Politistii de Frontiera si voluntarii i-au indemnat pe oamenii care locuies in apropiere sa aduca jucarii de plus pentru a le insira pe podul care uneste cele doua tari. Jucariile sunt atent amplasate pe marginea podului, astfel incat la intrarea in Romania, copiii care vin din Ucraina sa isi poata lua cate o jucarie drept cadou de "bun venit". ... citeste toata stirea