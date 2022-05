FOTO. Politistii clujeni cauta un barbat care a fost martor la accidentul mortal de anul trecut din Piata Stefan cel Mare. L-ati vazut?

Politistii clujeni incearca sa identifice martorul unui accident mortal, produs anul trecut, in luna noiembrie, in Piata Stefan cel Mare din Cluj-Napoca.Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au intervenit ca urmare a producerii unui accident de circulatie semnalat la data de 22 noiembrie 2021, in jurul orei 14:00, in Piata Stefan cel Mare. Un barbat care se deplasa cu bicicleta din directia Piata Timotei Cipariu spre Piata Avram Iancu, ar fi schimbat succesiv ... citeste toata stirea