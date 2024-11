FOTO. Profesorii si elevii care duc invatamantul clujean pe culmile succesului, recunoscuti la nivel judetean: "Reprezinta un exemplu clar"

Sute de profesori si elevi din Cluj, care duc invatamantul clujean pe culmi de succes, au fost premiati miercuri, 27 noiembrie, in cadrul unei ceremonii organizate in Sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic din Cluj-Napoca.La festivitate au participat 543 de elevi si 285 de profesori, acestia fiind premiati pentru rezultatele deosebite obtinute in anul scolar 2023-2024 la olimpiadele si concursurile nationale si internationale.Vicepresedintele Consiliului Judetean, Radu Ratiu, a ... citește toată știrea