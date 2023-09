Politistii clujeni anunta disparitia unei adolescente de 14 ani. Minora Moldovan Ramona-Sofia a plecat de la domiciliul din Cluj-Napoca duminica, in jurul orei 19:00 si nu a mai revenit."La data de 3 septembrie a.c, in jurul orei 23.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora Moldovan Ramona-Sofia, in varsta de 14 ani, a plecat la aceeasi data, in jurul orei 19.00 de la domiciliul din municipiul Cluj-Napoca si nu a revenit", ... citeste toata stirea