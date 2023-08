"Radioactive", "Demons", "Enemy","Thunder", "Bad Liar", "Believer", "Whatever It Takes", "Bones", "Natural", "Follow You" sau "Walking The Wire", piese deja celebre ale trupei americane Imagine Dragons, aflata pentru prima data in Romania, au rasunat aseara din piepturile a mii de fani ai Untold. Peste 115.000 de oameni au luat parte la ziua 2 a festivalului in care, spun organizatorii, americanii au facut istorie la Cluj."Suntem pentru prima data in Romania, sunteti un public incredibil. In ... citeste toata stirea