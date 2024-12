FOTO S-au aprins luminitele de sarbatori in Floresti, la Targul de Craciun

Iluminatul festiv a transformat Parcul Poligon din Floresti intr-un decor de poveste. Luminitele de sarbatori s-au aprins in seara de 30 noiembrie si ai dat startul sarbatorilor de iarna in cadrul Winter Dream, Targul de Craciun al florestenilor.Patinoarul Joy on Ice are program zilnic: sambata - duminica, 10:00- 22:00 si luni-vineri, 12:00-22:00.Tunelul ... citește toată știrea