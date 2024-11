FOTO S-au deschis targurile de Craciun din Cluj - in Piata Unirii si pe recent reamenajata strada Kogalniceanu. Cat costa placinta si vinul fiert cu vedere la luminitele de sarbatoare

De vineri, targul de Craciun din Piata Unirii e deschis, iar distractia sub cortina de lumini, cu o tura de roata panoramica, o placinta si un vin fiert sau suc de mere/ must pentru cei mici costa peste 100 de lei. In acest an, casute s-au instalat si pe strada Kogalniceanu, aici fiind amplasate insa si instalatii cu lumini, sub egida Lights On.In targul de Craciun, bradul e sus si s-a pus in functiune si roata panoramica, dar in acest weekend nu erau inca deschise toate casutele. Cat despre ... citește toată știrea