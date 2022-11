FOTO - Sapte cetateni straini, scosi sub escorta de pe Aeroportul Cluj. Au primit interdictie de a mai intra in tara

Sapte cetateni din Turcia si Nepal au fost scosi din tara, vineri, 18 noiembrie, sub escorta politistilor pe Aeroportul "Avram Iancu" Cluj-Napoca.Sapte cetateni strani, sase barbati si o femeie din Turcia si Nepal au fost scosi din Romania, vineri, sub escorta politistilor de imigrari din Arad. Cei sapte au primit interdictie de a reveni in tara in urmatorii cinci ani, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Cetatenii strani care au fost expulzati au varste cuprinse intre 19 ... citeste toata stirea