FOTO Se decolmateaza paraul Valea Sanaslau din Floresti

Paraului ce traverseaza mai multe strazi din comuna Floresti, Valea Sanaslau, a intrat in atentia Primariei si se decolmateaza. In anii trecuti, florestenii au semnalat ca zona este un focar de infectii, mai ales ca se arunca gunoaie in albie.Potrivit informatiilor furnizate de Primariei, s-au facut lucrari pe arterele Andrei Muresanu, N. Balcescu sau M. Kogalniceanu din comuna."In aceasta perioada, desfasuram actiuni de curatare manuala si mecanizata pe Valea Sanaslau, precum si ... citește toată știrea