FOTO - Sens giratoriu desprins din comedii in Dej: "Va poftim pe la noi, sa vedem care cum ne incadram pe benzi"

Un sens giratoriu fara... sens, a fost facut in municipiul Dej cu putin timp in urma. Desi rondoul a fost facut de cel putin trei luni, marcajele de la vechea intersectie, cele care ii indrumau pe soferi inainte sa existe un sens giratoriu acolo, nu au fost sterse nici in ziua de astazi, iar cei care trec prin zona cu masina spun ca sunt total dezorientati.Desi principalul scop al sensului giratoriu este evident sa fluidizeze traficul din zona, lucrurile stau exact pe dos. Rondoul este bine ... citeste toata stirea