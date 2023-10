Protest cu peste 200 de persoane la Cluj Napoca, sambata dimineata, majoritatea membri AUR, condusi de liderul formatiunii George Simion, care s-a plans intr-o postare pe facebook ca urmaritorii sai nu mai primesc notificari cu live-urile sale, indemnand ca transmisiunile sale sa fie distribuite la cat mai multa lume."Suntem la Cluj Napoca in aceasta dimineata pentru a protesta pentru felul in care se desfasoara lucrurile in adiministratia locala", a comentat Simion, subliniind ca primarul ... citeste toata stirea