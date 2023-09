Circa 7000 de iubitori ai muzicii si doua alpaca s-au bucurat de muzica jazz in cea de-a doua zi a festivalului Jazz in the Park din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" Cluj-Napoca. Pe Hill Stage, Pantaloons, Mork, FUNKorporation, JazzyBIT au facut publicul sa vibreze pe ritmuri jazz si funk, iar legendarul Mulatu Astatke i-a purtat pe cei prezenti la concert intr-o calatorie muzicala memorabila. Backyard Stage by BRD a adus pe scena artisti renumiti precum Andrei Irimia, Nani Vazana cu un tribut ... citeste toata stirea