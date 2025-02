FOTO Spectatorul cu numarul 8 milioane, la BT Arena din Cluj/Acesta a primit un "bilet de aur" de la primarul Emil Boc

"La 10 ani de BTarena si dupa mii de evenimente organizate, am atins un record absolut in lumea salilor polivalente moderne din Romania: 8 milioane de spectatori. In aceasta seara, inaintea partidei dintre Ana Bogdan si Elisabetta Cocciaretto, de la TransylvaniaOpen, am premiat spectatorul cu numarul 8 milioane din istoria BTarena, pe Bogdan Cornea. Castigatorul, alaturi de sotia sa si de Victor, baietelul lor in varsta de 3 ani, au primit un golden ticket, din partea primarului municipiului ... citește toată știrea