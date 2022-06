FOTO. Spitalul Regina Maria din Cluj se asociaza cu Transylvania College pentru a educa viitoarele generatii de medici extraordinari

In strainatate, industria medicala incearca sa educe viitoarele generatii de medici inca de pe bancile liceului. In Cluj-Napoca, Spitalul Regina Maria Cluj le ofera elevilor Transylvania College sansa de a afla cum functioneaza un spital privat din Romania si care sunt pasii pentru o viitoare cariera de succes in medicina.In cadrul unui program de internship, in perioada 20-24 iunie, elevii selectati au stat de vorba cu medici din diferite specialitati, au avut o discutie cu Dr. Ioan Cetina, ... citeste toata stirea