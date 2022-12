FOTO - Sute de elevi au participat la unul dintre cele mai mari concursuri de robotica din Romania, organizat la Cluj-Napoca

Sute de elevi, din mai multe orase ale tarii, au construit roboti autonomi si au participat la unul dintre cele mai mari concursuri de robotica din Romania, organizat la Cluj-Napoca.Facultatea de Robotica din Cluj-Napoca a gazduit inaintea sarbatorilor de Craciun una dintre cele mai mari competitii de robotica din Romania. In acest an, s-au inscis nu mai putin de 300 de elevi la concurs si si-au demonstrat cunostintele avansate in domeniul robotocii.Tinerii au avut de ... citeste toata stirea