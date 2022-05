FOTO - Trafic infernal in Floresti din cauza unei tamponari usoare. Florestenii, la limita rabdarii din pricina ambuteiajelor zilnice

Traficul din localitatea Floresti a fost dat peste cap in dimineata zilei de luni, 23 mai, din cauza unei tamponari usoare intre doua masini, in zona sensului BMW, circulatia desfasurandu-se bara la bara.In fiecare dimineata, Florestenii care trebuie sa ajunga la munca in oras, duc o adevarata lupta cu nervii, caci in fiecare dimineata se lovesc de aceeasi problema: traficul. Frustrarea creste si mai mult in momente de genul, cand din pricina unui mic incident pe ruta Floresti - Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea