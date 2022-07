FOTO - Traficant de droguri, prins la Electric Castle in timp ce incerca sa vanda pliculete cu substante psihoactive

Un barbat de 38 de ani din Cluj a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de catre politistii clujeni in timp ce vindea substante cu potential psihoactiv in incinta festivalului Electric Castle de la Bontida, informeaza reprezentantii IPC Cluj."La data de 17 iulie a.c., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte ... citeste toata stirea