FOTO. Trei avioane de lupta au sosit la Campia Turzii! Se fac pregatiri intense pentru apararea spatiului aerian national

Un nou lot de trei aeronave F-16 Fighting Falcon a sosit zilele trecute la Campia Turzii.Trei aeronave F-16 Fighting Falcon achizitionate de Romania de la Regatul Norvegiei au aterizat joi, 24 octombrie, in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu", de la Campia Turzii, in vederea dotarii Escadrilei 48 Vanatoare."Aceasta este cea de-a patra serie de trei aeronave F-16 sosite in tara, din cele cumparate de Romania de la Regatul Norvegiei, impreuna cu pachetul de bunuri si servicii aferent. ... citește toată știrea