Din ce in ce mai multi turisti care viziteaza Cheile Turzii lasa mormane de gunoaie la plecarea lor. Astfel angajatii care se ocupa de curatenie trebuie sa lucreze la foc continuu ca sa faca fata turistilor.,,La Cheile Turzii angajatii Arii Protejate Cheile Turzii - Cheile Turenilor din subordinea Consiliului Judetean Cluj, lucreaza continuu si constant la pastrarea curateniei in Rezervatie, in parcari si in locurile de picnic,, , a anuntat Rocsana Contras, sefa Arii Protejate Cheile Turzii - ... citeste toata stirea