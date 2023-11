Ultima varianta a proiectului urbanistic pentru noul parc de 2,5 hectare din cartierul Zorilor a fost afisat de Primarie. Parcul va a avea un teren multifunctional si o zona pentru plimbat catei, in partea sudica a amplasamentului si legaturi cu parcul Iuliu Prodan, un parc unde, odata cu deschiderea au fost dispute serioase in ceea ce priveste accesul animalelor de companie. In ceea ce priveste vegetatia, oficialii Directiei de Urbanism au aratat ca 5 copaci de pe amplasament vor fi ... citeste toata stirea