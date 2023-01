FOTO - Un avion care trebuia sa ajunga in Cluj-Napoca a aterizat in Ungaria. Pasagerii au fost adusi cu autocarul in Romania

Un avion al companiei Wizz Air care trebuia sa ajunga in aeroportul din Cluj-Napoca a oprit la Budapesta, dupa ce aterizarea de pe aeroportul "Avram Iancu" Cluj-Napoca a fost anulata din cauza vremii nefavorabile. Pasagerii au fost adusi in tara cu autocarul.Un pasager care pleca din Germania si trebuia sa ajunga in Cluj-Napoca duminica, 22 ianuarie, seara, a fost anuntat de catre compania aeriana ca zborul acestuia va fi deviat catre Ungaria (Budapesta) din cauza vremii nefavorabile din ... citeste toata stirea