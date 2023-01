FOTO - Un cal, ratacit in trafic pe drumul care leaga Cluj-Napoca de Floresti: "S-a dezlegat de la caruta, si-a dorit libertate"

Soferii clujeni aflati in trafic joi, 12 ianuarie, la pranz, in zona VIVO Mall, au avut parte de o surpriza: unul dintre participantii la trafic era un... cal.Imagini cu un cal surprins in timp ce galopa printre masini, pe drumul dintre Cluj-Napoca si Floresti, au devenit virale printre membri grupului de Facebook Info Trafic jud. Cluj.Internautii au facut haz de necaz si au comentat imaginile "Si-a pierdut cineva poneiul", a scris amuzata persoana care a publicat imaginea pe grupul de ... citeste toata stirea