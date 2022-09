FOTO. Un castor simpatic si-a facut aparitia in cartierul Grigorescu! Imagini rare surprinse de un clujean

Un clujean a postat o fotografie cu un castor care inoata linistit in bazinul microhidrocentralei din cartierul Grigorescu. Imaginea aduna multe reactii pozitive din partea clujenilor.Castorul a mai fost vazut si in luna aprilie a acestui an, atunci animalul surprins in piata Abator, langa Somes, a fost escortat pentru a ajunge la apa. Imaginile sunt foarte rare, pentru ca aceasta specie este pe cale de disparitie. Castorul european a fost intens vanat pentru blana, iar acum este protejat prin ... citeste toata stirea