FOTO Un proiect imobiliar cu aproape 250 de apartamente si servicii, botezat in comisia de Urbanism "Platinia de Buna Ziua", se lauda cu sustinerea vecinilor

Caz inedit in Urbanismul de Cluj: un proiect care va mai aduce aproape 250 de apartamente, un centru comercial si spatii de birouri in aglomeratul cartier Buna Ziua a adunat mesaje de apreciere de la peste 30 de riverani din cartier, care au trimis emailuri cu laude la primarie, dupa ce proiectul a fost pus in consultare publica. De obicei, vecinii unui proiect imobiliar se exprima atunci cand considera ca noua propunere le afecteaza proprietatea sau calitatea vietii.Dupa mai bine de doi ani ... citeste toata stirea