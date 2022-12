FOTO. Un tanar din Floresti, retinut pentru ca a furat din doua blocuri in constructie! Prejudiciu de mii de lei

Un tanar din Floresti a fost retinut de politisti dupa ce a furat mai multe bunuri din doua blocuri in constructie. Acesta ar fi sustras mai multe scule electrice si un articol de vestimentatie, cauzand un prejudiciu total in valoare de aproximativ 4.000 de lei."La data de 16 decembrie a.c. politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal ce vizeaza infractiunea de furt calificat in forma continuata. Ca urmare a ... citeste toata stirea