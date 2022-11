FOTO - Un turdean a gasit un proiectil neexplodat in timp ce sapa in gradina. A alertat imediat autoritatile

Un barbat din municipiul Turda, Cluj, a gasit vineri, 18 noiembrie, un proiectil care dateaza din al Doilea Razboi Mondial, in propria curte, in timp facea sapaturi pentru canalizare.Barbatul, care locuieste in zona centrala a orasului, efectua niste sapaturi pentru canalizare, cand, a dat peste un proiectil neexplodat din al Doilea Razboi Mondial chiar in curtea casei sale. Fara sa stea pe ganduri, acesta a sunat la 112, iar o echipa ISU Cluj s-a deplasat la fata locului, ridicand proiectilul ... citeste toata stirea