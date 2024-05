FOTO Urbanism de Cluj, in patru imagini din duminica Pastelui, la bisericile Clujului: La Catedrala, la Manastirea cu gradini, la biserica de cartier si la parterul de bloc din extensiile imobiliare

La doi pasi de mers pe jos, intre vechile blocuri din Gheorgheni sau Grigorescu, in centru, la Catedrala, la marginea orasului, in gradinile manastirii sau la un parter de bloc din extensiile orasului - slujba din duminica de Paste arata la fel de diversificat pe cat ii permite urbanismul de Cluj.In cartierul Gheorgheni, credinciosii din zona stau la umbra pe trotuar sau au intrat in biserica - aici ai piata peste drum, magazine, farmacie, chiar si florarie si statie de autobuz la cateva ... citește toată știrea