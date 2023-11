Ninsorile din 27-28 noiembrie din Cluj au facut victime si printre drumari. O masina de deszapezire trimisa de Consiliul Judetean sa curate drumul Cluj-Padureni s-a rasturnat in sant. Clujenii au sesizat pe mai multe sectoare de drum ca, desi CJ Cluj a anuntat ca nu sunt probleme majore in judet si ca este in alerta, spre exemplu la Mera, in Chinteni, Apahida sau la Ciucea, drumurile fie s-au blocat, fie s-a format polei si gheata iar circulatia s-a derulat cu dificultate.Spre comuna Chinteni, ... citeste toata stirea