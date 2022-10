FOTO/VIDEO. Accident grav in Baciu! O tanara soferita s-a rasturnat cu masina, dupa ce a intrat intr-un cap de pod

Un grav accident rutier a avut loc in cursul noptii trecute pe strada Transilvaniei din localitatea Baciu. O soferita din Zalau a intrat intr-un cap de pod, in urma impactului violent masina s-a rasturnat."Din primele cercetari reiese ca in jurul orei 01.15, un autoturism condus inspre Cluj-Napoca de o tanara in varsta de 20 de ani, din municipiul Zalau ar fi intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma accidentului rutier a rezultat ranirea acesteia, fiind transportata la spital. Politistii ... citeste toata stirea