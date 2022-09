FOTO/VIDEO. Accident grav in Jucu! A fost chemat si elicopterul SMURD de la Jibou

ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident cumplit petrecut in localitatea Jucu. Din primele informatii, patru persoane ar fi avut de suferit in urma impactului violent.Accidentul s-a produs in jurul orei 13.20. Din primele informatii, un barbat in varsta de 40 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul pe directia Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar de 19 ani, din ... citeste toata stirea