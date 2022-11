FOTO/VIDEO. Accident GRAV pe Calea Turzii! Un barbat a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp

ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident rutier care s-a produs pe Calea Turzii. Din primele informatii, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 67 de ani a decedat dupa ce a intrat in plin cu masina intr-un stalp."In jurul orei 12.40, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier in care era implicat un autoturism si o victima inconstienta, in municipiul Cluj-Napoca, pe calea Turzii. Intervine Detasamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu o autospeciala ... citeste toata stirea