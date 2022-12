FOTO/VIDEO. Accident in Cluj! Un sofer a plonjat cu masina in raul Crisul Repede, iar victimele au disparut repede

Pompierii clujeni au intervenit in cursul noptii trecute la un accident rutier in localitatea Saula din comuna Izvoru Crisului. Din primele informatii, un sofer a plonjat cu masina in raul Crisul Repede.Doua victime s-ar fi aflat in masina la momentul accidentului, dar acestea au reusit sa iasa din masina si au plecat de la fata locului, potrivit unui martor."Referitor la masina cazuta in raul Crisul Repede, in localitatea Saula, 2 victime iesite din masina. La ... citeste toata stirea