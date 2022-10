FOTO/VIDEO. Accident tragic in apropierea localitatii Pata! Un barbat a ramas prins sub un tractor rasturnat

Un barbat si-a pierdut viata in aceasta dimineata, dupa ce a fost prins sub tractorul cu care s-a rasturnat in apropiere de localitatea Pata."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata in urma rasturnarii unui tractor peste un barbat, intr-o zona impadurita din apropierea localitatii Pata.Alerta a fost inregistrata in jurul orei 10.40, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD", anunta ISU Cluj. ... citeste toata stirea