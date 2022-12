FOTO/VIDEO Artificii si spectacol de drone impresionant in Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Coloana infinitului sau steagul UE au fost recreate pe cerul Clujului

Clujul a sarbatorit Ziua Nationala cu un spectacol de drone si artificii care a avut loc in Piata Avram Iancu din oras. Acesta a fost creat special pentru 1 Decembrie si a fost organizat de Primarie in parteneriat cu o serie de companii clujene.Tot in 1 Decembrie, din cealalta piata centrala a orasului, Piata Unirii, s-au aprins si luminitele de sarbatori. Primarul Emil Boc a fost secondat de mai multi copii care au aprins beculete cu care a fost ... citeste toata stirea