FOTO / VIDEO Ce gasesti in turnul de aparare al cetatii Clujului vechi de secole de care nu stie nimeni: am intrat primii in decenii

actualdecluj.ro va arata interiorul turnului de aparare al cetatii Clujului vechi de secole de care nu stie nimeni si in care nu a intrat nimeni cel putin de decenii: in interior gasim cutii de documente vechi de doua secole, inainte de Revolutia din 1848.Ca orice turn de aparare, Turnul Zidarilor - turnul de aparare administrat de aceasta breasla - are accesul doar din interiorul fostei cetati a Clujului; spre deosebire de celelalte turnuri care inca s-au pastrat, aici accesul e mult mai ... citește toată știrea