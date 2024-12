FOTO/VIDEO Centura noua pentru zona metropolitana a Clujului

Doua drumuri judetene din Cluj vor fi modernizate cu peste 63,5 milioane de euro, in cadrul unui proiect cu finantare europeana castigat de Consiliul Judetean Cluj. Pentru acest proiect s-a semnat deja contractul de finantare, a aratat vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, Radu Ratiu, urmand ca la inceputul anului 2025 sa se lanseze licitatiile de executie. Cele doua drumuri judetene. DJ 170B, Topa Mica-Aschileu Mic care are peste 5,8 kilometri si DJ 103K, Capusu Mare - Rasca - Belis, in ... citește toată știrea