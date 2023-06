Mai multe evenimente pentru promovarea intelegerii, acceptarii si sprijinului pentru persoanele LGBTQ+ si pentru drepturile lor au loc in aceasta perioada la Cluj-Napoca. Peste 3000 de persoane au marsaluit in cadrul manifestarii, sambata, 17 mai, pornind din centrul orasului, din Piata Unirii, intr-un mars-protest prin care au dorit sa celebreze diversitatea. In cealalta piata din centru, organizatia Noua Dreapta si Mitropolia au sustinut "familia traditionala", in semn de protest fata de ... citeste toata stirea