Un teren, un peiesaj care te lasa cu gura cascata , multe nopti nedormite si finantare europeana: acestea sunt ingredientele principale cu care doi tineri din judetul Salaj au deschis o mica afacere, o agropensiune turistica care atrage turisti de pretutindeni. Aflata in comuna Cristolt, judetul Salaj, sat Valeni, Casa Catrinei si -a deschis portile in urma cu un an. De-atunci a devenit un punct de atractie."E liniste, e un loc cu o energie speciala", spune pentru g4media.ro Ecaterina Olaru, ... citeste toata stirea