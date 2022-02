FOTO VIDEO Convoaiele SUA cu tehnica militara, in drum spre Mihail Kogalniceanu

Chiar in aceste momente, convoaiele cu tehnica militara SUA sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu, a anuntat joi dimineata Ministerul Apararii, conform G4Media.Autovehiculele din compunerea coloanei, insotite de autospeciale ale Politiei Militare, se vor deplasa, dupa trecerea frontierei de stat, pe ruta Arad - Deva - Sibiu - Ramnicu Valcea - Pitesti - Bucuresti - Mihail Kogalniceanu. Pentru o buna desfasurare a traficului, Politia Militara va dispune masuri pentru asigurarea fluentei in ... citeste toata stirea