FOTO/VIDEO Cu un cod vestimentar special, in ciuda vremii ploioase, festivalul stradal de papusi WonderPuck a scos in Cluj sute de copii si parinti la reprezentatiile din toate locatiile

Cea de-a sasea editie a Festivalului Stradal WonderPuck care are loc la acest final de saptamana in Cluj-Napoca a debutat cu un cod vestimentar special: "umbrele colotare, pelerine si chiar cizme de ploaie". Vremea nefavorabila de vineri si sambata nu i-a descurajat pe parinti si pe cei mici sa ia parte la spectacolele programate in centrul orasului dar si in parcul Romulus Vuia.Piata Unirii, curtea Muzeului Etnografic, curtea Muzeului de Arta au fost luate cu asalt de parinti si copii care ... citeste toata stirea