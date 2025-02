FOTO/VIDEO Cum arata din drona "dealul educational" pregatit de Primarie in Borhanci/Infrastructura educationala prinde contur, desi muncitorii de pe santiere se pot numara pe degete

La hub-ul educational pregatit in cartierul Borganic a inceput sa se lucreze efectiv in teren de la finalul primaverii 2024 cand Primaria a deschis oficial lucrarile la bazinul de inot dar si la scoala si liceul care fac parte din acest hub. Lucrarile la cresa au inceput in teren abia la inceputul acestui an iar gradinita ar uma sa inceapa.Pe santier lucreaza ca antreprenor general pentru bazinul de inot firma MBS Group iar pentru toate celelelate, firma Axial Construct. Deocamdata, la ... citește toată știrea